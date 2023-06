Veröffentlicht am 18. Juni 2023 von wwa

DIERDORF – Verräterischer Cannabis-Geruch in Dierdorf

Nach Mitteilung eines Passanten kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Straßenhaus am Samstag, 17. Juni 2023, einen PKW in der Ortslage Dierdorf. Bereits bei Herantreten an den PKW konnten die Beamten den Geruch von Cannabis wahrnehmen. Nach Überprüfung des Fahrzeugs und der Insassen bestätigte sich der Verdacht und die Beamten konnten Betäubungsmittel bei einem Fahrzeuginsassen fest- und sicherstellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines Strafverfahrens durften die Fahrzeuginsassen wieder nach Hause. Quelle: Polizei