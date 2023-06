Veröffentlicht am 18. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Auf dem Drahtesel von Altenkirchen nach Tarbes in die Partnerstadt

Zwei ambitionierte E-Biker aus dem Westerwald machen sich am Freitag, 16. Juni 2023, auf, mit dem E-Bike von Altenkirchen nach Tarbes zu radeln. Dr. Michael Blees (68 Jahre,) in Teilrente befindlicher Arzt, der 10 Jahre in Altenkirchen praktizierte, und Internist Helmut Grieger (70 Jahre), praktizierte im DRK Krankenhaus Hachenburg, haben sich vorgenommen bis zum 12. Juli 2023 die Tour zu schaffen.

Ausschlaggebend für die Planung der Tour ist der am 22. Januar 1963 unterzeichnete Élysée-Vertrag, der die Grundlage für die deutsch-französische Zusammenarbeit und die Gründung des Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) bildet und in diesem Jahr das 60. Bestehen feiert. Es ist ihnen wichtig, die deutsch-französische Zusammenarbeit im Bereich des gemeinsamen Jugendwerkes und des „France Velo Tourisme“, deren ausgeschilderte Route Scandibérique/EuroVelo 3 bekannter zu machen. Dazu nutzen sie einen YouTube-Kanal, wo sie die Eindrücke und Erlebnisse schildern.

„Die positiven Erfahrungen im Schüleraustausch mit belgischen und französischen Schülern, die familiäre Verwurzelung mit Frankreich und der französischen Sprache sind ausschlaggebend dafür, diese Radtour für die Stärkung des Deutsch-Französischen Jugendwerkes zu nutzen und auf die Städtepartnerschaft zwischen Altenkirchen und Tarbes hinzuweisen. Ein wichtiger Nebeneffekt ist, dass ich selbst kein Wort Französisch spreche! Zwar spreche ich fließen Englisch und Türkisch aber kein Französisch. Ein Grund wenigstens, auf der Fahrt jeden Tag ein paar Worte zu lernen und dem mehrsprachigen Kollegen zu vertrauen“, so Dr. Blees. Die Rückreise treten die beiden E-Biker dann am 14./15. Juli mit der Bahn an.

„Ich freue mich, dass Dr. Michael Blees und Helmut Grieger gerade die Stadt Tarbes, mit der wir seit 51 Jahren partnerschaftlich verbunden sind, für ihre Tour ausgesucht haben. Ich wünsche den Beiden alles Gute für diese besondere Radtour, und freue mich auf spannende Reiseberichte.“, so Bürgermeister Jüngerich Foto: Verbandsgemeindeverwaltung