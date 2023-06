Veröffentlicht am 18. Juni 2023 von wwa

ORFGEN – Kaiserwetter zum Schützenumzug des KKSV Orfgen

Am frühen Sonntagmorgen sah es noch so aus, als halte das Wetter für den Tag erträgliche Temperaturen bereit. Weit gefehlt. Spätestens gegen 11:00 Uhr zeigte die Sonne wohin die Reise geht. Auf der Orfgener Durchgangsstraße, der Höllburg, zogen die uniformierten Schützen in der Mittagszeit auf. Die Schützenvereine und Schützengesellschaften waren mehr oder weniger gut personell besetzt erschienen. Pünktlich um 14:00 Uhr hatten sie ihre vorgegebenen Positionen eingenommen. Schützenmeister Werner Berger und Schützenkönig Jason I., in einer völlig neuen Eigenschaft, schritten die Front der Schützen und Musiker ab und grüßten die Fahnenabteilungen. Angeführt vom Blasorchester Mehrbachtal begab sich der Schützenzug in Richtung Ortszentrum. Majestäten, Schützenmeister und Ehrengäste scherten bereits an der Abzweigung zum Festplatz aus und nahmen ihre Position am Straßenrand ein, an dem sie weinige Minuten später die Parade der Schützen abnahmen. Als Ehrengäste begrüßte Berger den Ortsbürgermeister Michael Deisting, Bürgermeister Fred Jüngerich, Landrat Dr. Peter Enders, MdL Dr. Matthias Reuber und MdB Erwin Rüddel. Am Festzug beteiligten sich allein sechs Abteilungen der der Schützen aus Krefeld-Oppum wie auch das Schützen-Trommler Korps Krefeld-Oppum. Ferner die Schützengesellschaft Altenkirchen, der KKSV Döttesfeld, der Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen, der SV „Im Grunde“ Marenbach, SV Maulsbach, SV „Adler“ Michelbach und die Schützengilde Raubach. Offen bleibt für Freunde der Schützen und ihrer Traditionen warum die Paradierenden, bis auf zwei Kompanien, nicht in voller Länge die Front der Majestäten abschreiten, sondern in der Mitte bereits in Richtung Festplatz abbiegen. Den Majestäten gegenüber eine bedauerliche Unfreundlichkeit. Fotos: Renate Wachow