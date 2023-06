Veröffentlicht am 19. Juni 2023 von wwa

BREITSCHEIDT – Dr. Matthias Reuber zu Besuch bei Vertretern von „Landwirtschaft die Werte schafft“.

Auf dem Hof von Wilfried und Michael Hassel in Breitscheidt traf sich der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Altenkirchen, Dr. Matthias Reuber mit dem Sprecherteam von der Initiative „Landwirtschaft die Werte schafft“ zum Austausch. Begleitet wurde er von Dagmar Hassel der stellvertretenden Vorsitzenden des CDU-Kreisverbandes.

Landwirte aus der Raiffeisen-Region, sowie den Regionen Rhein-Wied und Westerwald-Sieg haben sich in der Initiative zusammengeschlossen, um zu zeigen, was Landwirte leisten und um in einen konstruktiven Dialog mit Politik und Gesellschaft zu treten.

Nach einem Betriebsrundgang war Zeit für einen intensiven und informativen Austausch über Bewirtschaftung von Flächen, Pflanzenschutz und Düngung, Haltungsformen von Rindern, sowie den Beitrag, den Landwirte bei der Energiewende leisten können. „Bei der Energiewende gilt es alle Beteiligten vor Ort Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Kommunen und auch die Landwirte in den Prozess einzubinden. Ähnlich wie bei PV und Wind benötigen wir auch für die Biomasse ein Ausbauziel. Nur mit einem breiten Mix werden wir eine sichere und bezahlbare Energieversorgung sicherstellen können. Landwirte können hier mit ihrer Erfahrung und Arbeit einen wichtigen Beitrag leisten“, so der Landtagsabgeordnete. Dass die Naturschutzinitiative und der NABU Altenkirchen in der Diskussion um den Stegskopf mal wieder die Landwirtschaft ins Visier nehme und als Treiber der ökologischen Krise bezeichne, sei laut dem Abgeordneten nicht akzeptabel.

Auch über den technischen Fortschritt in der Landwirtschaft konnten sich die Gäste informieren.

Da Landwirte 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche, also rund um die Uhr, im Einsatz sind, bietet die Digitalisierung große Chancen. Automatisierung erspart Arbeitszeit und reduziert körperliche Belastung.

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie die Digitalisierung in den Höfen Einzug gehalten hat. Arbeitsabläufe werden automatisiert und überwacht, Dosierung von Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen sind optimiert und reduzieren unnötige Wege. Das Tierwohl steht an oberster Stelle – so kann dank modernster Technik jedes Tier individuell versorgt werden, so Dagmar Hassel.“

Ökologie und Ökonomie sind kein Widerspruch. Die Produktion von Lebensmitteln ist langfristig nur in einem funktionierenden Ökosystem möglich. „Die natürliche Lebensgrundlage sind dabei die landwirtschaftlichen Flächen. Das funktionenerde Ökosystem trägt dazu bei, dass Lebensmittel produziert werden, ein Einkommen für Familien sichergestellt ist, sowie Arbeitsplätze auf den Höfen und in den vor- und nachgelagerten Bereichen geschaffen werden, so Bernd Höfer. „

„Was uns miteinander vereint, ist unsere Leidenschaft für unseren Beruf. Diese möchten wir nach außen tragen. Ob Familien-, Klein- oder Großbetrieb: Wir möchten zeigen, wer wir sind und was wir tagtäglich tun. Wir suchen den Dialog mit den Menschen vor Ort und möchten sie für landwirtschaftliche Themen sensibilisieren, so Michael Hassel.“

„Landwirtschafft die Werte schafft‘ – eine Initiative, mit der ich gerne weiterhin in einem konstruktiven Austausch bleiben möchte. Über die vielen Anregungen und Erfahrungen bin ich sehr dankbar.“, so Dr. Matthias Reuber abschließend.