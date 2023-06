Veröffentlicht am 18. Juni 2023 von wwa

RHEIN-WESTERWALD – Naturparkveranstaltungen im Juni und Juli 2023

Im Rahmen des Jahresprogramms „Der Natur auf der Spur“ finden auch in diesem Jahr zahlreiche Naturerlebnisangebote des Naturparks Rhein-Westerwald statt.

GeoRoute Basalt und Buntmetalle – Panoramareiche, montanhistorische Wanderung rund um Neustadt (Wied). Am Freitag, den 23. Juni um 14 Uhr führt Diplom-Ingenieur Christoph Eul die Teilnehmer über die GeoRoute Basalt- und Buntmetalle. Hoch über Neustadt (Wied) thront der Hausberg des Ortes, der Bertenauer Kopf. An den Flanken des Berges findet man noch heute die Spuren des Rohstoffabbaus. Auch Buntmetalle wurden in verschiedenen Bergwerken über Jahrhunderte abgebaut. Die Wanderung führt auch entlang verschiedener geologischer Besonderheiten: Der kleine Krater Wolkenstein, der GeoBlick Jungfernhof oder das GeoTop „Rippelmarken“ gehören zu den Höhepunkten der Wanderung. Anmeldung: m.wetzel@naturpark-rhein-westerwald.de; 02631 9592838. Kostenbeitrag: 5 Euro. Treffpunkt: Parkplatz Raiffeisenstraße, Neustadt (Wied)

Pflanzen und Tiere im naturnahen Sommerwald

Unter der Leitung von Günter Hahn wird am Freitag, den 7. Juli um 18:00 Uhr das wilde Kehlbachtal erkundet und die vielfältige Pflanzen- und Tierwelt entdeckt. Artenreiche Biotope und verschiedene Waldbilder begleiten die Teilnehmer wie auch Informationen zu den Lebensgemeinschaften und den Abhängigkeiten im Ökosystem. Die hohe Bedeutung für den Naturschutz dokumentiert die Ausweisung von Teilen als FFH-Gebiet im europäischen Schutzgebietssystem Natura 2000.

Anmeldung: m.wetzel@naturpark-rhein-westerwald.de; 02631 9592838 (Teilnahme kostenlos)

Treffpunkt: Parkplatz am Wasserpark Neuwied, Kehlbachstraße 65, Neuwied-Feldkirchen

Typisch Mittelrhein – Leutesdorfer Raritäten

Am Sonntag, den 9. Juli um 10:30 Uhr begeben sich die Teilnehmer unter der Leitung von Peter Burkard auf eine Reise, die am Rhein startet, in Serpentinen weit über das Rheintal führt und über die Weinberge und den Langenbergskopf zurückführt. Dabei können die unverwechselbaren Weitblicke auf die Eifel und das Neuwieder Becken bestaunt werden. Erkundet werden die typischen Landschaftsformen, wie Halbtrockenrasen und Feldhecken, welche wichtige Elemente des Mittelrheins darstellen und für Biodiversität stehen. Anmeldung: 015779885096; naturerlebnis.burkard@web.de (Teilnahme kostenlos). Treffpunkt: Parkplatz am Leutesdorfer Hof, Rheinstraße Ecke Kirchstraße, Leutesdorf

Naturparkwanderung

Samstag, 15. Juli um 10:30 Uhr: Der Naturpark Rhein-Westerwald und das Forstamt Dierdorf bieten auch in diesem Jahr eine informative Wanderung im schönen Naturpark an. Diesmal führt die Wanderung vom Parkplatz am Museum Monrepos Richtung Hüllenberg und zurück. Unterwegs erwartet die Wanderer ein Vesper zur Stärkung. Sie werden einiges über den Wald und das geschichtsträchtige Gebiet erfahren. Die Wanderstrecke beträgt ca. 8 km, Schwierigkeitsgrad mittel. Leitung: Irmgard Schröer (Naturpark Rhein-Westerwald) und Gerhard Willms (Forstamt Dierdorf).

Anmeldung: 026319592838, info@naturpark-rhein-westerwald.de. Kosten: 5 Euro. Treffpunkt: Parkplatz Museum Monrepos, Neuwied