Veröffentlicht am 18. Juni 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Burger, Pommes und Co. standen auf der Speisekarte

Burger, Pommes und Co. standen auf dem Speiseplan bei einem Kochkurs der Kreisjugendpflege Altenkirchen mit dem Themenschwerpunkt USA. Und die Begeisterung der Teilnehmer war groß. Dank einer Förderung durch das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ konnten die Jungköche in den Räumlichkeiten der OT Wissen unter fachkundiger Anleitung der Referentin Anna Ehlgen („Probier´s doch mal“) Schnibbeln, Raspeln, Hobeln und Braten, was das Zeug hielt. Natürlich ließen sie sich die appetitlichen Ergebnisse auch schmecken. Zum Abschluss wurden ausgefallenen Snacks kreiert. Infos zu den Angeboten der Kreisjugendpflege gibt es hier: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de. Foto: Jennifer Weitershagen