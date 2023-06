Veröffentlicht am 18. Juni 2023 von wwa

NEITERSEN – Jahresversammlung der Tennisabteilung des WS Neitersen

Für Samstag, 17. Juni 2023 hatte die Tennisabteilung des WSN zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Zu berichten war über das Geschäftsjahr 2022. Nach den Grußworten des 2. Vorsitzenden Torsten Breitenbach, der den WSN aktuell kommissarisch leitet, konnten dem Bericht des Schriftführers Wolfgang Berleth einige Aktionen entnommen werden. Insbesondere sind die Clubmeisterschaft, das Sommerfest, der Family-Day und der Wandertag zu erwähnen. Ein Highlight war das (Weihnachts-) Baumstellen Ende November in Neitersen. Die Tennisabteilung hatte ein tolles Fest organisiert. Im vergangenen Jahr wurde in ein neues und besseres Liniensystem investiert. Ein besonderer Dank galt der Ortgemeinde Neitersen, die sich mit einem Zuschuss von 1.000 Euro an den Kosten beteiligt hatte. Auch wurde eine Ballmaschine angeschafft, die rege genutzt wird und das Training abwechslungsreicher gestaltet.

Erfreulich sei, dass die Mitgliedszahl in der Tennisabteilung sich recht konstant bei 120 Mitgliedern eingependelt hat, jedoch sei die Zahl der aktiven Spieler rückläufig. Sowohl bei den Senioren (Herren 70!) als auch schon bei den Herren 30, die fast alle schon eine Dekade älter sind, nage der Zahn der Zeit an der körperlichen Fitness. Das hatte auch die Abstiege aus der Rheinlandliga (Herren 70) bzw. der A-Klasse (Herren 30) zur Folge. Das Hauptproblem sei der fehlende „Mittelbau im Verein“. Die Altersschicht zwischen 20 und 40 fehle fast komplett. Einige Versuche hier wieder Leben auf die Anlage zu bekommen, wie mit den Schnuppertagen oder die Aktion 5 + 5, wo man 5 Trainerstunden für 5 € erhielt, waren nur von mäßigem Erfolg gekrönt. Ein Lichtblick sei in der Jugend vorhanden! Dort trainierten aktuell 20 Kinder bei Trainer Miroslav Neuschl. Der Vorstand werde sich weiterhin dafür stark machen, dass viele erkennen, wie toll es ist die Filzkugel über das Netz zu schlagen!

Bei den Neuwahlen wurde Harald Glimm in den „Ruhestand“ entlassen. Er war seit 1985 ununterbrochenes Vorstandsmitglied. Zunächst als 2. Kassierer und wenige Jahre danach als Hauptverantwortlicher für die Kasse. Fast 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit seien etwas ganz Besonderes! Harald habe die Kasse stets mustergültig geführt. Aber auch außerhalb „seines Ressorts“ war er immer mit Rat und Tat für den Verein da. Dafür wurde ihm der Dank der gesamten Tennisabteilung ausgesprochen und ein Präsent überreicht. Daniel Müller tritt nun in diese großen Fußstapfen. Für die Position des 2. Vorsitzenden wurde Stefan Bischoff gewonnen. Bei den anderen zu besetzenden Posten wurden die Personen in ihren Ämtern bestätigt. Aktuell laufen die Planungen für das diesjährige Sommerfest, das am Samstag, 26. August 2023 stattfinden wird.