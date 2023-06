Schützenkönig Jason I Kohlenbeck in Orfgen gekrönt

Veröffentlicht am 18. Juni 2023 von wwa

ORFGEN – Kleinkaliber Schützenverein (KKSV) Orfgen feiert sein Schützenfest wieder auf dem Festplatz

Ganz im Zeichen des traditionellen Schützenfests stand die Königskrönung des Kleinkaliber Schützenvereins Orfgen am Samstagabend, 17. Juni 2023. Bereits am Freitagabend stieg im Festzelt die Summer Night Party mit DJ MAINHALK.

Am Samstagabend begann das traditionelle Schützenfest mit der Königskrönung. Der amtierende König Karl-Heinz I Telke konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich sein Amt an den neuen Schützenkönig Jason I Kohlenbeck und seiner Königin Julia Hassel übergeben. Schützenmeister und 1. Vorsitzender Werner Berger übereichte König Jason I. die Königskette und Königin Julia die Krone. Sie wurde als Kronprinzessin verabschiedet und das Amt übernahm Mathea Deisting. Alina Berger übergab ihr Amt an Schülerprinz Constantin Gardner. Nach einer kurzen Pause eröffnete das neue Königspaar wird mit dem Königstanz den Tanzabend. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Live Band Dorado. Fotos: Renate Wachow