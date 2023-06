Rathausstraße in Wissen neu gestaltet – 1. Stadtfest begann am Samstag

Veröffentlicht am 18. Juni 2023 von wwa

WISSEN – Rathausstraße in Wissen neu gestaltet Am Samstag, 17. war es soweit: Die neu gestaltete Rathausstraße in Wissen wurde offiziell eröffnet. Fast vier Jahre lang haben die Bauarbeiten gedauert, wobei die Wissener über Details durchaus kontrovers diskutiert haben. In alten Zeiten säumten hohe Bäume den Straßenrand, heute sind es eher bescheidene Gewächse, die noch groß werden wollen. Das 1. Wissener Straßenfest begann am Samstag um 17 Uhr mit einem Auftritt der Stadt- und Feuerwehrkapelle. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen eines breit aufgestellten Kultur- und Bildungsprogramm zwischen Rathaus, Marktplatz und RegioBahnhof. Als Vereine stellen beispielsweise aus: Freundeskreis Suchtkrankenhilfe, Gemeinschaft der Feuerwehr, kfd Schönstein, Migrationsbeirat, Schützenverein oder Ski-Club. Die im Stadtteil Köttingerhöhe beheimateten Kindertagesstätte Villa Kunterbunt und Tanz(t)raum Balé glänzen mit Tanzdarbietung am RegioBahnhof; Franziskus-Grundschule und Gymnasium betreiben Infostände. Auch das heimische Duo „TOPinMUSIC“ dürfte seine Fans finden. Alles in allem beteiligen sind mehr als 50 Unternehmen, Vereine und Gruppierungen an dem Fest, es ist also für jeden Besucher etwas dabei. (bt) Fotos: Bernhard Theis (2) und Archiv Bernhard Theis (2)