STADT NEUWIED – Musikerlebniswochen: Vom Zuhören zum eigenen Klang – Städtische Musikschule bietet bis 7. Juli offenen Unterricht

Auch im Jubiläumsjahr der Musikschule der Stadt Neuwied lädt diese zu verschiedenen Veranstaltungen ein. So stehen vom 26. Juni bis 7. Juli die Wochen des offenen Unterrichts auf dem Programm. Interessierte können montags bis freitags die unterschiedlichen Unterrichtsstunden besuchen und sich Instrumente live anhören. Interessierte finden unter www.musikschule-neuwied.de den Stundenplan und können ohne Anmeldung in die Stunden reinhören. Selbst musizieren und unter Beratung der Fachleute neue Instrumente ausprobieren dürfen Gäste dann am Tag der offenen Tür am Samstag, 1. Juli.

Für den Tag der offenen Tür vergibt die Musikschule in der Zeit von 10.45 bis 14 Uhr kostenfreie 20-minütige Termine. Interessierte sind eingeladen, die verschiedenen Holz- und Blechblasinstrumente, Streich- und Zupfinstrumente sowie Tasten- und Perkussionsinstrumente auszuprobieren. Das Angebot gilt ebenso für die Gesangsausbildung in den Bereichen Klassik und Pop. Die Fachlehrer beraten individuell und helfen bei der Auswahl eines Instrumentes. Eine Anmeldung hierzu ist unter www.musikschule-neuwied.de bis zum 23. Juni erforderlich.

Eröffnet wird der Tag der offenen Tür um 10 Uhr mit einem kleinen Jubiläumskonzert zum 50-jährigen Bestehen der Musikschule. Ein vielfältiges Programm, dargeboten von Musikschülerinnen und -schülern sowie deren Lehrkräften, gibt einen Einblick in die qualifizierte Arbeit der städtischen Musikschule.

Auch jenseits dieser Aktionstage gibt es für Musikinteressierte zahlreiche Unterrichtsangebote unter www.musikschule-neuwied.de. Bereits für Kinder im Alter von sechs Monaten stehen verschiedene Kurse zur Auswahl. Mit vier Jahren tauchen die Kinder alleine mit einer Fachlehrerin in die musikalische Erlebniswelt ein. Im schulfähigen Alter kann nahezu jedes Instrument ausprobiert und erlernt werden. Erwachsene, die vor Jahren ein Instrument erlernten und jetzt Zeit und Lust haben in einem Orchester zu musizieren und ihr Können aufzufrischen, sind montagvormittags in der Musikschule willkommen.

Der Besuch der offenen Unterrichtswochen, des Tages der offenen Tür und des Konzertes in der Musikschule der Stadt Neuwied, Heddesdorfer Straße 33, ist kostenlos. Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 02631/802-5519 sowie unter www.musikschule-neuwied.de.