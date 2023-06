Veröffentlicht am 18. Juni 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Sommerliche Lesung in der Stadtbibliothek Neuwied – Eintritt frei: Brigitte Neumann und K. D. Boden lesen am 27. Juni

„Sommer ist: da, wo Erinnerungen entstehen“ lautet der Titel der nächsten Lesung der Reihe „Zur vollen Stunde – Literatur am Nachmittag“ in der Stadtbibliothek Neuwied, Pfarrstraße 8. Bei freiem Eintritt nähern sich am Dienstag, 27. Juni, um 15 Uhr Brigitte Neumann und K. D. Boden literarisch der wärmsten Jahreszeit. Um Anmeldung zu dieser zweiten Lesung im Jahreszeiten-Zyklus 2023 bitten die Organisatoren, Seniorenbeirat und Stadtbibliothek Neuwied, unter Tel. 02631/802-700 oder per E-Mail an stadtbibliothek@neuwied.de.