Veröffentlicht am 18. Juni 2023 von wwa

RHEINBROHL – Sachbeschädigung an PKW in Rheinbrohl

Im Zeitraum zwischen Freitagmittag, 16. Juni 2023, 14:00 Uhr und Samstagmorgen, 17. Juni 2023, 05:45 Uhr stellte ein Lehrer der Realschule Plus in Rheinbrohl seinen grauen Nissan Juke auf dem Parkplatz im Bereich des Sportplatzes der Schule ab. Als er zu seinem PKW zurückkehrte war die hintere Seitenscheibe mit dem Pfosten eines Sportplatzgeländers eingeschlagen worden. Zudem war der Seitenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644/9430 entgegen. Quelle: Polizei