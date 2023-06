Veröffentlicht am 18. Juni 2023 von wwa

BETZDORF – VW Polo durch unbekanntes Fahrzeug in Betzdorf beschädigt

Auf dem Parkplatz des Center-Shop in Betzdorf wurde am Freitag, 16. Juni 2023 zwischen 17:00 und 22:30 Uhr ein geparkter VW Polo durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei