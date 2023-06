Veröffentlicht am 18. Juni 2023 von wwa

MUDERSBACH – In Mudersbach vier PKWs zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag, 15. Juni 2023, 14:40 Uhr und Freitag, 16. Juni 2023, 17:00 Uhr wurden in Mudersbach in der Sängerstraße und Giebelwaldstraße insgesamt vier PKWs zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, so schätzt die Polizei, auf circa 14.500 Euro. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf (02741/9260 oder pibetzdorf@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei