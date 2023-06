Veröffentlicht am 16. Juni 2023 von wwa

LINZ – Person an Fußgängerüberweg in Linz, in der Asbacher Straße von PKW erfasst

Freitagabend, 16. Juni 2023 kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Linz. Eine Fußgängerin wollte an einem Fußgängerüberweg die Asbacher Straße queren. Ein PKW-Fahrer übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne die Fußgängerin und erfasste sie. Die Verletzte wurde durch den Rettungsdienst versorgt und einem Krankenhaus zugeführt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde die Frau wahrscheinlich nicht schwerer verletzt. Quelle: Polizei