Veröffentlicht am 16. Juni 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Minister Alexander Schweitzer gratuliert Staatssekretär Fedor Ruhose zur Auszeichnung als „eGovernment-CIO des Jahres 2023“

Digitalisierungsstaatssekretär Fedor Ruhose ist durch die Fachzeitschrift „eGovernment“ als „CIO des Jahres 2023“ ausgezeichnet worden. Mit dem Preis werden IT-Entscheiderinnen und Entscheider in den Ländern gewürdigt, die die Entwicklung der IT-Infrastrukturen maßgeblich vorangebracht haben. An der Online-Abstimmung hatten sich rund 2.000 Leserinnen und Leser der Fachzeitschrift beteiligt. Der Award wurde im Rahmen des 16. eGovernment-Summits auf dem Bonner Petersberg verliehen. Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer gratulierte Fedor Ruhose zur Auszeichnung: „Bei der Modernisierung der Verwaltung haben wir in Rheinland-Pfalz das Tempo deutlich erhöht. Die Auszeichnung ist ein Zeichen der Anerkennung für eine starke Teamleistung und Ansporn, die Herausforderungen weiter entschlossen anzugehen.“

Digitalisierungsstaatssekretär Fedor Ruhose erklärte: „Eine funktionierende IT-Infrastruktur ist die Voraussetzung für eine moderne und leistungsfähige Verwaltung, die Mehrwerte für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen schafft. Wir werden in diesem Jahr weitere wichtige Weichen stellen, mit der wir die Zukunftsfähigkeit unseres Staates sichern. So wird die Verwaltungsdigitalisierung mit der Weiterentwicklung des Onlinezugangsgesetzes und der Registermodernisierung weiteren Schub erhalten. Ich freue mich darauf, die Daueraufgabe Verwaltungsdigitalisierung gemeinsam mit den Entscheiderinnen und Entscheidern im Bund, in den Ländern und in den Kommunen weiter voranzutreiben.“

Staatssekretär Fedor Ruhose ist seit 29. Juni 2021 Chief Information Officer (CIO) und Chief Digital Officer (CDO) der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Als Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik und Digitalisierung ist es seine Aufgabe, strategische Weichenstellungen im Bereich der IT-Infrastruktur der Landesverwaltung vorzunehmen. Zu seinen Aufgaben gehört außerdem die Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie des Landes sowie die Steuerung und Koordinierung der Zusammenarbeit mit Bund, Ländern und Kommunen bei der Verwaltungsdigitalisierung, beim Ausbau der digitalen Infrastrukturen oder im Bereich der Cyber- und Informationssicherheit.