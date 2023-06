Veröffentlicht am 16. Juni 2023 von wwa

KOBLENZ – Nachfolge-Beach am Stattstrand: Aktionstag zur Unternehmensnachfolge am 21. Juni

Zum Aktionstag Unternehmensnachfolge am 21. Juni veranstalten die Nachfolgewerkstatt der Handwerkskammer Koblenz und das SUCCESSor Programm der Hochschule Koblenz am Stattstrand in der Universitätsstraße eine Netzwerk- und Informationsveranstaltung. Das Event „Nachfolge-Beach“ bietet ab 17 Uhr die Möglichkeit für Interessierte, sich gemeinsam mit anderen Nachfolgeinteressierten aus der Region in entspannter Atmosphäre zu informieren und Kontakte zu knüpfen.

Der Ablauf der Veranstaltung ist ähnlich einem Bar-Camp mit verschiedenen Sessions zu unterschiedlichen Themen der Unternehmensnachfolge, die ganz nach dem eigenen Interesse gewählt werden können, von der Existenzgründung über rechtliche Aspekte bis hin zur Finanzierung.

„Es ist uns wichtig, dass wir mit dem Nachfolge-Beach der Community eine Plattform bieten können, sich anonym und ungezwungen mit Gleichgesinnten aus der Region auszutauschen“, betont Muad Khemiri, der das Projekt SUCCESSOR an der Hochschule Koblenz leitet. Gleichzeitig solle das Image der Unternehmensnachfolge mit dem Nachfolge-Beach einen neuen Anstrich bekommen, weg vom langweiligen Image eines Traditionsunternehmens hin zu einem Sinnbild mit großem Potenzial für kreative Veränderungen.

Die Veranstaltung von Handwerkskammer und Hochschule Koblenz findet zum zweiten Mal statt und wird in Kooperation mit der IHK, den Wirtschaftsförderungen Westerwaldkreis und Mayen-Koblenz, dem Land Rheinland-Pfalz und der Sparkasse Koblenz durchgeführt. „Ein besonderer Dank gilt dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das als Hauptsponsor die Projekte und die Veranstaltung unterstützt“, so Khemiri.

Eine Anmeldung zum kostenfreien Event ist unter www.hwk-koblenz.de/nachfolgebeach möglich. Die ersten 60 Gäste vor Ort erhalten einen Verzehrgutschein im Wert von zehn Euro, den sie an einem der Stände auf dem Gelände einlösen können.