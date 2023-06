Veröffentlicht am 16. Juni 2023 von wwa

MAULSBACH – Vatertagstour des SV Maulsbach – Schützen wanderten in diesem Jahr wieder gemeinsam

An Christi Himmelfahrt trafen sich die Maulsbacher Schützen gemeinsam bei strahlendem Sonnenschein zum Gottesdienst auf der Freilichtbühne in Mehren. Im Anschluss an den Gottesdienst begrüßte der 1. Vorsitzende Frank Heuten die amtierende Kronprinzessin Selina Birkenbeul sowie den Schülerprinzen Sebastian Krewald sowie alle Mitwanderer. Königin Petra I. ließ sich entschuldigen, da sie zu diesem Zeitpunkt noch beruflich eingespannt war, jedoch später dazu stoßen werde. Nachdem auch der Pfarrer Bernd Melchert noch einige Worte des Dankes an die Schützen gerichtet hatte, setzte sich der über 60 Personen starke Trupp, geführt vom Adjutanten Reimund Seifen und Prinzgemahl Frank Heuten durch Mehren, links an der Feuerwehr vorbei Richtung Orfgen-Hahn. Kurz vorm Waldhaus Hahn bog die Wandergruppe ab, um durch den Wald nach Ziegenhain zu gelangen. Dort wurde gemütlich eine kleine Stärkung zu sich genommen. Frisch gestärkt ging es weiter Richtung Giershausen bis nach Kraam an die Grillhütte. Das nächste Etappenziel war erreicht und es gab kühle Getränke und leckere Sachen vom Grill. Nach einem längeren Aufenthalt und frisch gestärkt, ging es weiter nach Ersfeld und über die Heid bis nach Fiersbach ans Dorfstübchen. Dort verbrachte man noch einige schöne und gesellige Stunden bis zum Ausklang des Tages. (stk) Fotos: SV Maulsbach