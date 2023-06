Veröffentlicht am 16. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – BAD HONNEF – VdK Ortsverband Altenkirchen – Schokolade macht schlank

Der VdK Ortsverband Altenkirchen genoss es, mit einem vollbesetzten Bus, seinen Tagesausflug zu erleben. Bei herrlichem Wetter ging es, getreu dem Motto, „Schokolade macht schlank“, in die Confiserie Coppeneur bei Bad Honnef. Während der Führung wurden viele kleine Spezialitäten probiert, um die verschiedenen Geschmacksrichtungen der Schokolade und der Pralinen kennen zu lernen. Weiterhin wurde der Weg von der Kaffeebohne zur Schokolade eindrucksvoll dargestellt und mit einem Film, von der Ernte bis zur Verarbeitung, untermalt.

Danach ging es zur Haltestelle der Kasbachtalbahn. Zur Überbrückung der Wartezeit konnte das „Little Britain“ besichtigt werden. Hier durfte man tief in das „Englische Leben und deren Darstellung eintauchen. Mit der historischen „Alte Kasbachtalbahn“ reisten die VdKler gen Tal, um in die ehemalige Steffensbrauerei einzukehren. In dieser museumsähnlichen Brauerei wurde das Mittagessen eingenommen. In angenehmer und historischer Atmosphäre wurde viel gelacht und besichtigt.

Nach einem erlebnisreichen Aufenthalt brachte die Weiterfahrt mit der Kasbachtalbahn die Altenkirchener VdKler bis nach Linz. Dort war Endstation und die Mitreisenden genossen im „Sonnenstädtchen“ den Rest des Tages in der Altstadt oder auf der schönen Rheinpromenade. Einkäufe, Kaffee und Kuchen, sowie leckeres Eis waren die Favoriten des Aufenthaltes. Am Abend ging es nach einem erlebnisreichen Tag, voller neuer Eindrücke und neuem Wissen wieder auf den Heimweg gen Kreisstadt. (bwa) Fotos: VdK OV AK