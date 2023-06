Veröffentlicht am 15. Juni 2023 von wwa

ST KATHARINEN – Diebstahl und Beschädigung von Wanderwegweisern in St. Katharinen

Die Ortsgemeinde St. Katharinen zeigte bei der Polizei in Linz an, dass in St. Katharinen einige Wanderwegweiser beschädigt, oder komplett entwendet wurden. Unter anderem ist der Spiessweg betroffen. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt, es ist jedoch wahrscheinlich, dass dies rund um das vergangene Wochenende geschehen ist. Die Polizei in Linz bittet um Hinweise, unter der 02644-9430. Quelle: Polizei