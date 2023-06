Veröffentlicht am 15. Juni 2023 von wwa

LINZ – Streunendes Kind und Jugendlichen in Linz aufgegriffen

Die Bundespolizei in Koblenz ersuchte die Polizei in Linz am Mittwochabend, 14. Juni 2023, um Mitfahndung nach einem 13jährigen Kind und einem 17jährigen Jugendlichen. Die beiden waren wiederholt abgängig aus einem Kinderheim in Koblenz. Die beiden konnten um etwa 23:00 Uhr durch Beamte der Polizei Linz in einem Zug sitzend, wohlbehalten angetroffen werden. Sie wurden im Anschluss nach Koblenz der Obhut des Jugendamtes zugeführt.