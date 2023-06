Veröffentlicht am 15. Juni 2023 von wwa

BUCHHOLZ – Dieseldiebstahl auf der L 274 in Buchholz (WW)

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 13. und Mittwochmorgen, 14. Juni 2023 haben unbekannte Täter an Arbeitsmaschinen die Tankklappen aufgehebelt und Diesel entwendet. Die Arbeitsmaschinen waren an einer Baustelle auf der Landesstraße 274 zwischen Oberetscheid und Griesenbach abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei