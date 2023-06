Veröffentlicht am 15. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Chor- &Orchester-Konzert mit Werken von Bach bis Rheinberger in der Konzertkirche

Man nehme das noch fast taufrische Kammerorchester Westerwald-Sieg, die mehr als hundert Jahre alte Kantorei an der evangelischen Christuskirche und den Chor des Bodelschwingh-Gymnasiums Herchen und schon hat man die die Zutaten für ein anspruchsvolles Chor- &Orchesterkonzert mit geistlicher und weltlicher Musik. Unter dem dazugehörigen leitenden Dreigespann mit Andrés Hancke (Kammerorchester), Hyejoung Choi und Holger Knöbel (Kantorei und Piano) werden 15 Instrumente sowie mehr als 35 Singstimmen erklingen. Musikalisch kann dabei ein großer musikalischer Rahmen erwartet werden, kommen doch Werke von J.S. Bach, A. Glaunow, F. Mendelssohn, W.A. Mozart, A. Piazzolla und J.G. Rheinberger zur Aufführung.

Diese erfreuliche, die Kreis- und Landesgrenze überschreitende Zusammenarbeit verschiedener Ensembles ist umso bemerkenswerter als gerade das Kammerorchester Westerwald-Sieg derzeit eng getaktete Auftritte absolviert und direkt zuvor auch beim Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems auf der zentralen Bühne zu hören sein wird, wie Dimitri Melnik, Leiter der Kreismusikschule betont.

Zwar hat das Zusammenwirken der Kantorei aus Altenkirchen mit dem Herchener Chor Tradition, doch für die Koreanische Kreiskantorin Choi ist das Einstudieren der geistlichen Stücke mit regionalen Laienchören eine besondere musikalische Herausforderung. Dazu zählt neben Mendelssohns „Christe, du Lamm Gottes“ auch das „Stabat Mater“, ein mittelalterliches Gedicht, das um 1200 entstanden ist und etwa 70 Komponisten zu eigenen Vertonungen angeregt hat. Das Thema um die unter dem Kreuz stehende Mutter Jesu wird in diesem Konzert in der Komposition von Rheinberger zu hören sein.

In Herchen wird das Konzert am Freitag, dem 23. Juni, in der Aula des Bodelschwingh-Gymnasiums und am 24. Juni in der Konzertkirche am Schlossplatz Altenkirchen zu hören sein. Beginn ist jeweils 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Deckung der Kosten sind willkommen.