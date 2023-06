Veröffentlicht am 15. Juni 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Altenkirchen

Am Mittwoch, 21. Juni 2023, ab 16:30 Uhr findet im Wilhelm-Boden-Saal (Zimmer 111) der Kreisverwaltung Altenkirchen, in der Parkstraße 1, in 57610 Altenkirchen eine öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil: