Veröffentlicht am 15. Juni 2023 von wwa

REMAGEN – Technik für die Umwelt: Sommerferienkurse des Ada-Lovelace-Projekts an allen drei Standorten der Hochschule Koblenz

Das Ada-Lovelace-Projekt (ALP) der Hochschule Koblenz lädt interessierte Schülerinnen ab 11 Jahren am 26. und 27. Juli 2023 sowie vom 23. bis 25. August 2023 von 9 bis 15 Uhr zu spannenden Ferienprogrammen zum Thema Klimaschutz an den WesterWaldCampus Höhr-Grenzhausen, den RheinAhrCampus Remagen sowie an den RheinMoselCampus Koblenz ein. In diesen Ferienkursen dreht sich alles darum, wie die jungen Forscherinnen Technik und Informatik nutzen können, um das Klima zu retten. Eine Anmeldung zu diesem kostenfreien Programm ist ab sofort möglich.

Am 26. und 27. Juli findet am WesterWaldCampus in Höhr-Grenzhausen der Ferienkurs „Ceramics for Future“ statt. Hier lernen Schülerinnen, warum Keramik nachhaltig ist und schon seit vielen tausenden von Jahren hilft, das Klima zu schonen. Vom 23. bis 25. August können interessierte Schülerinnen dann am RheinAhrCampus in Remagen den Kurs „Girls4Green“ besuchen oder am RheinMoselCampus in Koblenz den „Klima-Workshop“. Während der dreitägigen Kurse im August haben die Teilnehmerinnen die Chance, CO2-Sensoren zu programmieren und die Luftqualität in ihrer Umgebung zu überprüfen. Sie lernen den Calliope-Mikrocontroller kennen und erfahren, wie er ihnen dabei helfen kann, den Wasserbedarf ihrer Pflanzen zu ermitteln. Darüber hinaus werden die Mädchen in Remagen die Möglichkeit haben, ihr eigenes Solarglas zu löten, um die Bedeutung erneuerbarer Energien für unsere Umwelt zu verstehen. In Koblenz debattieren die Schülerinnen über Gerechtigkeit, sammeln klimafreundliche Freizeitideen und gehen „Stromfressern auf die Spur“. Unterstützt werden sie dabei von Mentorinnen des Ada-Lovelace-Projekts und Studentinnen der Mathematik, Technik und Ingenieurwissenschaften der Hochschule Koblenz.

Die Plätze für die Ferienkurse sind begrenzt. Interessierte Schülerinnen sollten sich daher so bald wie möglich anmelden, um sich ihren Platz zu sichern.

Anmeldungen können über die Homepage der Hochschule Koblenz unter www.hs-koblenz.de/alp-sommerferien vorgenommen werden. Für Rückfragen zu den Workshops stehen zudem Christiana Hoerster unter hoerster(at)hs-koblenz.de für den RheinAhrCampus Remagen und Ilona von Oppeln-Bronikowski unter vonoppeln@hs-koblenz.de für die Standorte Koblenz und Höhr-Grenzhausen zur Verfügung.

Das Ada-Lovelace-Projekt wird durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration und das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit sowie dem Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.