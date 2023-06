Veröffentlicht am 15. Juni 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Sitzung des Kreistages des Landkreises Altenkirchen

Am Montag, 19. Juni 2023, ab 16:00 Uhr findet im Wilhelm-Boden-Saal (Zimmer 111) der Kreisverwaltung Altenkirchen, in der Parkstraße 1, in 57610 Altenkirchen eine öffentliche und eine nichtöffentliche Sitzung des Kreistages statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil: Mitteilungen der Verwaltung Nachwahlen zu Ausschüssen und sonstigen Gremien Wahlen; Vertrauenspersonen für die Wahl der Schöffinnen und Schöffen und Ersatzschöffinnen und -schöffen Wahlen; Ehrenamtliche Richterinnen und Richter für das Verwaltungs- und Oberverwaltungsgericht 5. Änderung der Gebührensatzung der Musikschule des Kreises Altenkirchen Neufassung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten der Kindertagesstätten im Landkreis Altenkirchen Bestellung der Abschlussprüfer für die Wirtschaftlichen Einrichtungen des Landkreises Altenkirchen 8. Vergabe von Bauleistungen für den Ausbau der K 66 in der OD Wissen Richtlinien des Kreises Altenkirchen für die Beförderung von Kindergartenkindern Einrichtung eines Tele-Notarzt (TNA)-Systems für den Bereich der Integrierten Leitstelle (ILts) Montabaur Antrag der SPD-Kreistagsfraktion: Jugend und Demokratie Antrag der SPD-Kreistagsfraktion: Hygieneartikel für Frauen und Mädchen, insbesondere an Schulen Nichtöffentlicher Teil: Grundstücksangelegenheit

14.1 Personalangelegenheiten

14.2 Personalangelegenheit

14.3 Personalangelegenheiten