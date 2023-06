Veröffentlicht am 14. Juni 2023 von wwa

NIEDERWERTH – Sachbeschädigung und Diebstahl an Kraftfahrzeug in Niederwerth Am Schützenplatz

Bereits in der Nacht zu Sonntag, 11. Juni 2023, wurde von einem auf der Rheininsel Niederwerth geparkten, weißen Mercedes-Benz, der „Stern“ von der Motorhaube gerissen und entwendet. Bei der Tatausführung der unbekannten Person wurde auch die Motorhaube des Fahrzeuges verkratzt. Hinweise auf tatverdächtige Personen bitte an die Polizei Bendorf. Quelle: Polizei