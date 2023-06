Veröffentlicht am 14. Juni 2023 von wwa

ANDERNACH – Sperrung Breite Straße in Andernach

In den frühen Mittwochmorgenstunden, 14. Juni 2023, wurde durch eine Anwohnerin im Bereich Breite Straße in Andernach ein lauter Knall vernommen, den sie unverzüglich der Polizei meldete. Da eine Gefahr für die Öffentlichkeit nicht unmittelbar ausgeschlossen werden konnte, wurde die Straße zwischen Einmündung Kurfürstendamm bzw. Karlstraße und Kreisel Bahnhofstraße bzw. Aktienstraße gesperrt.

Die polizeilichen Ermittlungen haben unter Hinzuziehung des Landeskriminalamtes ergeben, dass durch Manipulation versucht wurde, ein Geldautomat zu sprengen. Der Versuch ist gescheitert, sodass nur geringer Sachschaden entstand.

Die Straßensperre wurde aufgehoben. Der Bereich des Geldautomaten bleibt vorerst gesperrt. Weitere Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Koblenz um folgende Zeugenhinweise: Haben Sie am Mittwoch, 14. Juni 2023 gegen 03:00 Uhr oder schon zuvor verdächtige Personen gesehen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Haben Sie verdächtige oder schnell flüchtende Fahrzeuge im Bereich des Tatortes gesehen? Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte unter 0261/103-2690. Quelle: Polizei