Veröffentlicht am 15. Juni 2023 von wwa

STADT ALTENKIRCHEN – Einladung zum Seniorennachmittag der Kreisstadt Altenkirchen

Die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt Altenkirchen sind wieder sehr herzlich am Donnerstag, 13. Juli 2023; von 14.30 bis 16.30 Uhr im Stadtbüro, in der Quengelstraße 7, in Altenkirchen (Stadthalle) zum Seniorennachmittag eingeladen. Teilnehmen können Personen ab dem ab 75 Lebensjahr. Der Nachmittag bietet Gelegenheit zur Begegnung und zu Gesprächen bei Kaffee und Kuchen – mit alten und neuen Bekannten.

Nach einem kurzen Grußwort steht dieser Seniorennachmittag unter dem Motto „ALTENKIRCHENER ANSICHTEN“. Der bekannte und charmante Stadtführer Günter Imhäuser wird Sie auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Stadt Altenkirchen mitnehmen. Freuen Sie sich auf eine fröhliche und unterhaltsame Veranstaltung, musikalisch umrahmt von Günter Klein.

Die Plätze sind limitiert. Um die notwendigen Vorbereitungen treffen zu können, wird um eine Anmeldung bis spätestens 29. Juni 2023 an das Büro des Stadtbürgermeisters, Martina Heibel-Groß, Telefon: 02681 – 98 26 220 oder per E-Mail: martina.heibel-gross@altenkirchen.de gebeten.