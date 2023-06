Veröffentlicht am 14. Juni 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Stadtverwaltung lädt zum persönlichen Gespräch ein – Luisenplatz: Einwohnerversammlung am 20. Juni

Welche Leistungen bietet das Sozialamt an? Wie steht es derzeit um Kitaplätze in Neuwied? Was ist geplant, um die Innenstadt stärker zu beleben? Und wer sitzt in den städtischen Beiräten? Diese und mehr Fragen beantworten die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Dienstag, 20. Juni, von 15 bis 18 Uhr im Rahmen der Einwohnerversammlung auf dem Neuwieder Luisenplatz.

Die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Einwohnerversammlung ist ein Informationsangebot, das sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neuwied mit ihren Stadtteilen richtet. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr, bei der besonders viele Passanten mit den städtischen Fachleuten ins Gespräch kamen, ist auch diesen Sommer die Innenstadt Treffpunkt der Versammlung. Etwa ein Dutzend Informationsstände zeigen einen Ausschnitt der vielfältigen Aufgabenbereiche der Verwaltung. Zahlreiche Ämter und Abteilungen präsentieren sich ebenso wie der Beirat für Migration und Integration oder die Jugend- und Seniorenbeiräte. Die Feuerwehr stellt ihre neue Drehleiter vor; VHS und Musikschule geben einen Einblick in ihre vielfältigen Angebote; die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft (GSG) präsentiert ihr Quartierskonzept für die Südöstliche Innenstadt. Auch die Ortsbeiräte werden mit eigenem Pavillon vertreten sein und über Projekte in ihren jeweiligen Stadtteilen informieren.

Foto: Im Sommer 2022 zeigte sich: Auf dem Luisenplatz wird die Einwohnerversammlung besonders gut besucht. So entschied die Stadtverwaltung, auch am 20. Juni 2023 dorthin einzuladen. Foto: Dehenn