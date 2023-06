Veröffentlicht am 14. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die „Piratenprinzessin“ im KulturSalon in Altenkirchen

Die Freie Bühne Neuwied präsentiert am Sonntag, 25. Juni die „Piratenprinzessin“ im KulturSalon in Altenkirchen. Ein Familientheater für Kinder ab 5 Jahren. Etwas Seltsames geht vor auf dem Schiff von Captain White Bird! Doch wer macht ihm und seiner Tochter Lucy das Leben schwer? Schnell fällt der Verdacht auf den Steuermann des Schiffes, den zwielichtigen Mac Monkey! Will er nicht schon lange Captain sein? Warum wohl sonst hat er mitten in der Nacht den Anker eingeholt und fast die ganze Mannschaft auf der Insel zurückgelassen? Doch die kleine Piratenprinzessin schmiedet gemeinsam mit Billy, dem Schiffskoch und dem frechen Schiffspapagei einen Plan, der die Meuterei verhindern soll. Doch Mac Monkey ist so leicht nicht zu besiegen. Ein Piratenmusical mit Großpuppen und Schauspielern.

So. 25.06.2023, Beginn: 15 Uhr; Einlass 14:45 Uhr, Ort: KulturSalon Glockenspitze, Altenkirchen, Eintritt: ab 6€/Person. Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de Tel.: 02681 7118, im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.