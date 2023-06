Veröffentlicht am 14. Juni 2023 von wwa

WAHLROD – Sportverein TC – Wahlrod e.V. – Fit und attraktiv durch den Sommer

Der 60 Minuten Kurs startet am Mittwoch, 05. Juli 2023. Fit und attraktiv durch den Sommer. Mach mit und bring dich in Topform! Abwechslungsreiche Übungen und ein Mix aus Bewegung und BBP (Bauch-Beine-Po) verbessern Körpergefühl, Beweglichkeit und Körperhaltung in jedem Alter. Der Kurs ist speziell auch für Neueinsteiger geeignet.

Ein flacher Bauch, ein knackiger Po und straffe Oberschenkel. Mit gezielten Methoden und regelmäßigem Training bleibt das nicht länger ein Wunsch. Der Preis für den zehnstündigen Kurs beträgt € 30,- (= nur 3,00 pro Std.) und für Vereinsmitglieder nur € 16,- (= nur 1,60 pro Std.). Der Kurs findet mittwochs statt, von 18:30 bis 19:30 Uhr.

Ausreichende Beteiligung vorausgesetzt, geht es am Mittwoch, 5. Juli los. Jetzt anmelden bei Katja Lauterbach unter Tel. 02680-8069. Ein Angebot des TC-Wahlrod e.V. Weitere Infos auch auf www.tc-wahlrod.de / Email: info@tc-wahlrod.de