KREIS ALTENKIRCHEN – Aktuelles aus der Kreisverwaltung: Kreishaus am Donnerstagmorgen geschlossen – Kreistag kommt am Montag zusammen

Wegen einer dienstlichen Veranstaltung ist die Kreisverwaltung am Donnerstagvormittag, 15. Juni, bis 14 Uhr geschlossen. Danach sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie gewohnt erreichbar.

In der nächsten Woche stehen zwei Sitzungen der Kreisgremien an: Am Montag, 19. Juni, tagt ab 16 Uhr der Kreistag in der Kreisverwaltung. Unter anderem geht es um die Gebührensatzung der Kreismusikschule, die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten der Kindertagesstätten, die Vergabe von Bauleistungen für den Ausbau der Kreisstraße K66 in Wissen (Holschbacher Straße) und die Einrichtung eines Tele-Notarzt-Systems. Anträge der SPD-Kreistagsfraktion befassen sich mit den Themen „Jugend und Demokratie“ sowie „Hygieneartikel für Frauen und Mädchen, insbesondere an Schulen“.

Am Mittwoch, 21. Juni, tagt der Jugendhilfeausschuss ab 16.30 Uhr. Hier geht es im Wesentlichen um die Anpassung der Konzeption der Familiären Bereitschaftsbetreuung im Landkreis Altenkirchen.

Beide Sitzungen finden im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung statt (Raum 111). Informationen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten finden sich online im Rats- und Bürgerinformationssystem der Kreisverwaltung (https://altenkirchen.more-rubin1.de/calendar.php?month=2023-06).