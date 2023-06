Veröffentlicht am 13. Juni 2023 von wwa

NEUWIED – Bürgerdialog in Neuwied: Bündnis Deutschland lädt zur Diskussion mit Joana Cotar ein

Am Freitag, 30. Juni 2023 findet im Hotel Restaurant Germania in der Scharnhorststraße 8, 56564 Neuwied, ein Bürgerdialog des Bündnis Deutschland statt. Beginn der Veranstaltung ist um 18:00 Uhr. Die Gastrednerin des Abends ist die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar. Sie wird mit dem Titel „Quo vadis, Deutschland?“ eine Bestandsaufnahme zur aktuellen Tagespolitik machen. Die Veranstaltung steht allen Mitgliedern des Bündnis Deutschland sowie politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen. Eine Voranmeldung ist nicht zwingend, wird jedoch empfohlen. Für weitere Informationen oder Anmeldungen zur Veranstaltung wird gebeten, eine E-Mail an arniko.meinhold@buendnis-deutschland.de zu senden.

