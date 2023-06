Veröffentlicht am 13. Juni 2023 von wwa

LINZ – Verkehrskontrollen in Linz mit Schwerpunkt Handynutzung

De Polizeiinspektion Linz führte am Montag, 12. Juni 2023, an mehreren Orten Verkehrskontrollen durch. Schwerpunkt der Überwachung richtete sich auf die verbotswidrige Nutzung von Mobilgeräten während der Fahrt. Die kontrollierten Verkehrsteilnehmer zeigten sich einsichtig. Im Ergebnis wurden drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen an die Bußgeldstelle übermittelt. Quelle: Polizei