Veröffentlicht am 13. Juni 2023 von wwa

BURGLAHR – Einbruch in den Alvenslebenstollen in Burglahr

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 18. April 2023 und Montag, 12. Juni 2023 den Alvenslebenstollen in Burglahr aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Gittertore und entwendeten aus dem Stollen Kupferkabel in einem Wert im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei konnte an der Tatörtlichkeit Spuren sichern und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei – Foto: Archiv wwa