Veröffentlicht am 13. Juni 2023 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfallflucht in Hachenburg

Mittwochnachmittag, 07. Juni 2023, zwischen 17:00 und 17:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz der Rossmann Filiale in der Saynstraße in Hachenburg ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Ausparken, einen auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellten weinroten Mazda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Derzeit liegen keine Hinweise zum Verursacher vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg zu melden. Telefon: 02662-95580. Quelle: Polizei