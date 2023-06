Veröffentlicht am 12. Juni 2023 von wwa

UNKEL – Einbruchsdiebstahl aus Gartenlaube in Unkel – Werkzeug entwendet

In der Zeit zwischen Mittwoch, 31. Mai 2023 und Sonntag, 11. Juni 2023, brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss einer Gartenlaube im Corneliaweg in Unkel auf und verschafften sich so Zutritt. Im Anschluss wurden ein Rasenmäher Viking, ein Freischneider Stiehl, Gasflaschen und Schubkarren entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Quelle: Polizei