KIRCHEN – Michael Wäschenbach besucht die Gynäkologie und Geburtshilfe Abteilung des DRK-Krankenhauses in Kirchen

Auf seiner Innovationstour im Wahlkreis hat der Abgeordnete Michael Wäschenbach die Gynäkologie und Geburtshilfe Abteilung des DRK-Krankenhauses in Kirchen besucht. Dort sprach er mit dem neu ernannten Chefarzt Fadi Mohammad. Sie tauschten sich aus über die weiteren Pläne der Abteilung. Mohammads Ziel ist es, das Level der Gynäkologie und Geburtshilfe Abteilung zu erhöhen, sodass dort in Zukunft auch mehr Frühgeburten entbunden und betreut werden dürfen.

Das Gespräch umfasste auch eine Bewerbung der Gesundheitsversorgung in der Region allgemein. „Die Geburtsstation in Kirchen ist ein sehr wesentlicher Bestandteil des Krankenhausstandorts in Kirchen“, betont Wäschenbach. „Auch unsere zwei Kinder sind hier geboren.“

Auch die Pläne für die Krankenhausreform werden diskutiert. Beide sind sich einig, dass der Weg zu mehr Spezialisierung der richtige ist. Mit Überzeugung und großer Expertise macht Chefarzt Mohammad deutlich, dass er durch viele onkologische Bauchoperationen dieses spezielle Know How erlangt habe.

Wäschenbach sieht darin ein neues Alleinstellungsmerkmal für das Kirchener Krankenhaus und hebt die Vorteile des umfassenden medizinischen Angebotes der Gynäkologie, der Geburtshilfe und Pädiatrie in Kirchen gegenüber Hachenburg hervor. Er hofft, dass dies auch nach Erreichung der neuen Klink in Müschenbach vom Träger weiter so betrieben wird.

Am Rande des Fachgesprächs gab es auch einen privaten kulturellen und politischen Teil, in dem über Besonderheiten und Gemeinsamkeiten der deutsch-syrischen Gesellschaften und Menschen freundschaftlich gesprochen wurde.