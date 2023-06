Veröffentlicht am 12. Juni 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Alleebäume werden gefällt: Künftig Eichen statt Eschen

Die Alleebäume entlang der Landesstraßen gehören zur Ortsgemeinde Friesenhagen wie die Rote Kapelle, Schloss Crottorf und die landwirtschaftlich genutzten Wiesen und Felder. Sie sind zudem ein maßgeblicher Faktor des Landschaftsschutzgebiets „Wildenburgisches Land“. Dennoch werden ab dieser Woche 26 stattliche Bäume entlang der L 278 und L 280 gefällt. Auf diese der Verkehrssicherheit dienenden Maßnahme hatte bereits der Landesbetrieb Mobilität in Diez hingewiesen. Hauptsächlich sind Eschen betroffen, die bedingt durch Eschentriebsterben und der Trockenheit in den vergangenen Jahren irreversible Schäden aufweisen.

Die Vorbereitung dieser Baumfällung erfolgte in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Altenkirchen, die auch eine Genehmigung für diesen erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild erteilt hat. Ursprünglich sollten 50 Bäume der Motorsäge zum Opfer fallen. Die Untere Naturschutzbehörde hatte hier aber auf Grundlage von Fachgutachten eine Priorisierung verlangt, sodass die Zahl der betroffenen Bäume zunächst auf die Hälfte reduziert werden konnte. Voraussetzung für eine Fällgenehmigung war unter anderem eine Ersatzpflanzung. So sollen noch in diesem Jahr entlang der Landesstraße insgesamt 45 neue Bäume gepflanzt werden. Dabei handelt es sich um Zerreichen, die hauptsächlich in Südeuropa zu finden sind und so auch dem Klimawandel in heimischen Gefilden trotzen können.

In Absprache mit der Oberen Naturschutzbehörde bei der SGD Nord soll zudem während der Fällarbeiten jeder einzelne Baum auf Nist- und Brutplätze bzw. das Vorkommen geschützter Tierarten hin überprüft werden.