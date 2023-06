Veröffentlicht am 12. Juni 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ostrocker live im KulturSalon auf der Glockenspitze in der Tennishalle in Altenkirchen

DIE OSTROCKER zünden am Samstag, 24. Juni im Altenkirchener KulturSalon ein Feuerwerk der ostdeutschen Rockmusik. Es sind unvergessene und zeitlose Hymnen von den angesagtesten Ost-Rockgrößen, die einfach jeder kennt, der in der Zeit aufgewachsen ist. Die OSTROCKER, die natürlich auch alle im Osten geboren sind und dort leben, haben sich zusammengetan, um diese Musik weiterhin unvergessen zu halten. Die OSTROCKER spielen die absoluten Filetstückchen einmaliger und unverwechselbarer Bands und Künstler, wie SILLY, KARAT, BERLUC, CITY, PANKOW, ROCKHAUS, PUHDYS, Ralf (Bummi) Bursy, ELEKTRA u.a. Die OSTROCKER liefern ein Konzert der Extraklasse, das für jedes ostalgische EVENT ein Muss ist und allerbeste Stimmung von der ersten Minute an garantiert – Ein Dreistunden Konzert mit Sounds und Stimmen, die den Originalen sehr nahekommen. MADE in GDR!

Samstag, 24. Juni 2023, Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr. Ort: KulturSalon Glockenspitze/Tennishalle, 57610 Altenkirchen (Im Sportzentrum 8). Eintritt: VVK ab 21€; ABK 26€. Tickets unter www.kultur-felsenkeller.de Tel.: 02681 7118, im Kulturbüro in der Marktstraße in Altenkirchen und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen.