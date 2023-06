Veröffentlicht am 12. Juni 2023 von wwa

OBERWAMBACH – Kreisstraße 33 in Oberwambach bis zur Kreisgrenze für den Verkehr freigegeben

Das zweieinhalb Monate im Zuge der Bauarbeiten geschlossene Teilstück der K 33 wurde durch Landrat Peter Enders im Beisein von Bürgermeister Fred Jüngerich, Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, und dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Puderbach, Volker Mendel, sowie dem Ortsbürgermeister Achim Ramseger (Oberwambach) eröffnet.

Die K 33 wurde außerhalb der Ortsdurchfahrt von Oberwambach bis zur Grenze zum Kreis Neuwied im Zuge eines Vollausbaus grundlegend saniert. Mit dabei waren gleichfalls Vertreter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) sowie weitere Ortsbürgermeister der Nachbargemeinden.

Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe von der Evangelischen Kirchengemeinde Almersbach-Oberwambach stellte die Kreisstraße unter Gottes Segen und appellierte an die Verkehrsteilnehmer, angemessene Geschwindigkeiten einzuhalten. Das außerhalb der Ortsdurchfahrt im Landkreis Neuwied (Ortsgemeinde Rodenbach) liegende Teilstück der Kreisstraße, wurde bereits vor einigen Jahren einer weniger umfangreichen Sanierung unterzogen.

Im Anschluss an den Widmungsakt fand man sich zum geselligen Beisammensein in der Ortsmitte von Oberwambach an der Grillhütte ein.