Veröffentlicht am 11. Juni 2023 von wwa

BETZDORF – Frikadellen auf die Ohren

Zum zweiten Konzert in der wiedereröffneten Linde in Betzdorf fragten sich viele Besucher zunächst „Gibt’s hier keine Frikadellen?“. Nun, die gab es schon, aber nicht als Gaumen-, sondern als Ohrenschmaus. Die Verwirrung entstand durch den neuen Namen des Duos, das sich früher „YoungBoyOnAchse“ nannte, sich inzwischen aber „Frikadellezwofuffzich“ nennt.

Skeptiker, die mit dem Namenswechsel auch einen neuen Sound befürchteten, wurden angenehm überrascht. Noah Lehnert und Steffen Prinz präsentierten ein abwechslungsreiches Programm, in dem für sie typischen Sound. Die Musik, die sich nicht zuletzt durch die Spielfreude auszeichnet, hat eine große Bandbreite. Das Repertoire reichte von Rock- und Popklassikern bis zu fröhlichen bis tiefsinnigen Eigenkompositionen. Dank des professionellen Gitarrenspiels und dem klaren, mitreißenden Gesang sprang der Funke jedes Mal nach wenigen Sekunden auf die Gäste über. Die belohnten die Zwei mit immer wiederkehrendem Applaus.

So zauberten die beiden Musiker schnell eine anheimelnde Konzertatmosphäre, die durch das urig-gemütliche Ambiente der Schankwirtschaft „Zur Linde“ ergänzt wurde. Klar, dass „Frikadellezwofuffzich“ auch um Zugaben nicht herumkam.

Die mehr als zufriedenen Gäste dürfen sich übrigens schon auf das nächste Konzert in der „Linde“ freuen. Am Sonntag, dem 2. Juli, wenn es wieder „Siegtal pur“ heißt, wird Karl-Heinz Dentler die Gäste der Schankwirtschaft bestens unterhalten. Dentler war bereits beim ersten Lindekonzert mit Torsten Krebs als das Siegener Duo „itzend“ in der Linde zu Gast.

Foto: Noah Lehnert (links) und Steffen Prinz haben sich einen neuen Namen zugelegt, präsentieren sich aber weiterhin mit dem Sound, mit dem sie sich so viele Freunde machten.