Veröffentlicht am 11. Juni 2023 von wwa

ORFGEN – Kleinkaliber Schützenverein (KKSV) Orfgen feiert sein Schützenfest wieder auf dem Festplatz

Ganz im Zeichen des traditionellen Schützenfests steht die Ortsgemeinde Orfgen am dritten Wochenende im Juni. Los geht es am Freitagabend, 16. Juni 2023, ab 21:00 Uhr. Da steigt die Summer Night Party mit DJ MAINHALK im Festzelt in Orfgen.

Am Samstagabend, 17. Juni, beginnt der traditionelle Teil des Schützenfestes. Der amtierende König Karl-Heinz I Telke übergibt sein Amt an den kommenden König Jason I Kohlenbeck und Königin Julia Hassel. Kronprinzessin Julia Hassel wird verabschiedet und dieses Amt übernimmt Mathea Deisting. Alina Berger übergibt ihr Amt an Schülerprinz Constantin Gardner. Das neue Königspaar wird mit dem Königstanz den Tanzabend eröffnen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Live Band Dorado.

Der Sonntag beginnt um 11:00 Uhr mit dem Frühschoppen und um 12.00 Uhr mit einem gemeinsamen Mittagsessen. Bei hoffentlich sonnigem Wetter, startet um 14.00 Uhr der Festzug. Daran werden die Schützen der befreundeten Schützenvereine und Schützengesellschaften mit ihren Majestäten und Schützenmeistern teilnehmen. Den musikalischen Rahmen bilden das Blasorchester Mehrbachtal und das Trommlercorps Krefeld – Oppum. Das anschließende Festkonzert gestalten die beiden teilnehmenden Musikvereine. Der Spätschoppen mit DJ MAINHALK beginnt um 17:00 Uhr. Foto: Renate Wachow