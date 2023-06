Veröffentlicht am 11. Juni 2023 von wwa

REGION – Ehrenamtsaktion – ACE-Kreisvorstand Altenkirchen-Westerwald checkt P+R-Plätze – viel Luft nach oben in der Region

„Viel Luft nach oben“ – das ist das Fazit des ACE-Kreisvorstands Altenkirchen-Westerwald. Die Ehrenamtlichen des Auto Club Europa waren im Rahmen der Clubinitiative „Kann Deutschland P+R?“ unterwegs, um Park-and-ride-Anlagen näher unter die Lupe zu nehmen. Bundesweit sollen dieses Jahr 250 Anlagen gecheckt werden. Im Fokus stehen dabei unter anderem die Ausstattung, die Sicherheit und die Barrierefreiheit.

P+R-Plätze haben sich Kreisvorsitzender Daniel Walker und Regionalbeauftragte Volker Schork ausgesucht – die P&R Parkplatz in Altenkirchen, Wissen, Kirchen und Betzdorf. Wirklich überzeugen konnte leider keiner der Plätze.

Am besten schneidet der P+R-Parkplatz, am Konrad-Adenauer-Platz in Altenkirchen ab er konnte 10,25 Punkte erzielen – positiv wurde die behinderten Parkplätze sowie die Barrierefreie E-Ladesäule bewertet.

Immerhin 9,25 Punkte konnte die restlichen drei P+R-Plätze für sich verbuchen – das reicht für eine Urkunde, diese gibt es ab acht Punkte. Positiv fiel Walker die separaten Motorradstellplätze in Kirchen und Wissen auf, dort müssen Biker nicht auf KFZ Stellplätzen ihre Motorräder abstellen was wieder mehr Parkraum für Autos schaft.