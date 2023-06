Veröffentlicht am 11. Juni 2023 von wwa

SCHÖNSTEIN – Simon I. Schmidt wird bei der Schützenbruderschaft St. Sebastianus neuer Schützenkönig

Alles klar für das große Schönsteiner Schützenfest am letzten Juniwochende: Die Schlossdörfler konnten an Fronleichnam ihre frischgebackenen Majestäten feiern. Eingeladen hatte zum Vogelschießen wie immer die heimische Schützenbruderschaft St. Sebastianus. Vor und im Schützenhaus drängten sich am Donnerstag ganze Menschenmassen und jeder Anwesende wollte wissen: Wann dürfen wir unsere Könige bejubeln.

Bei den Jungschützen war es dann Nico Rodigast, der sich feiern lassen konnte. Als Schülerprinz konnte sich am Ende Thomas Kreit durchsetzen. Jetzt stellte sich die Frage: Wer wird Schönsteiner Schützenkönig? Die Antwort ergab sich nach gut vier Stunden zähen Ringens. Simon I. (Schmidt) holte den Rest des hölzernen Vogels von der Stange. Augenblicklich kam starker Jubel auf. Man schnappte sich die frischgebackene Majestät und trug sie im Triumphzug vor das Schützenhaus.

Zu den ersten Gratulanten zählten Schützenmeister Mathias Groß und Präses Pfarrer Martin Kürten. Glückwünsche gingen auch an die neue Königin Kathrin. Nach der feierlichen Krönungszeremonie ging das Fest so richtig los. Den ganzen Tag über hatte die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen für beste Stimmung gesorgt. Der Samstag, 24. Juni, steht zunächst im Zeichen des traditionellen Standkonzerts in der Schlossfreiheit. Um 19.30 Uhr startet der Zug zum Festzelt mit anschließender Party. Das Höhenfeuerwerk haben die Schützenbrüder für 23 Uhr angesetzt. Prozession und Gottesdienst stehen am Sonntag ab 9 Uhr auf dem Programm. Höhepunkt ist wie immer der große Festumzug um 15 Uhr. (bt) Fotos: Bernhard Theis