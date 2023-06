Veröffentlicht am 11. Juni 2023 von wwa

VALLENDAR – Versuchter Einbruchdiebstahl in Vallendar

Zwischen Donnerstagabend, 08. Juni 2023, 19.30 Uhr und Freitagmorgen, 09. Juni 2023, 08.45 Uhr wurde von unbekannten Tätern versucht in ein Cafe des Palottiner-Ordens in Vallendar einzubrechen. Die Täter beabsichtigten über zwei Holztüren ins Innere des Anwesens zu gelangen, was jedoch fehl schlug. Quelle: Polizei