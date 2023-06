Veröffentlicht am 11. Juni 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Diebstahl an Motorroller in Linz am Rhein

Samstagnacht, 10. Juni 2023, wurde durch unbekannte Täter in der Linzhausenstraße, Ortsausgang Linz ein Motorroller der Marke Aprilia angegangen. Der Roller wurde zunächst hinter eine Rheinkilometer-Tafel geschoben und anschließend die Batterie ausgebaut. Bei dem Diebstahl der Batterie wurde der Roller nicht unerheblich beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte, so die Polizei, im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich liegen. Zeugenhinweise zur Tat werden an pilinz.@polizei.rlp.de oder 02644-9430, erbeten. Quelle: Polizei