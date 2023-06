Veröffentlicht am 11. Juni 2023 von wwa

KIRCHEN – Körperverletzung und Beleidigung in Kirchen

In der Nacht zwischen Samstag auf Sonntag, 10. Juni und 11. Juni 2023 wurde der Polizei eine Schlägerei auf dem Dorffest in Kirchen (Sieg) gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zum Streit zweier Personengruppen gekommen war, infolgedessen zwei Personen durch Schläge der Beschuldigten verletzt wurden. Weiterhin seien die Personen der geschädigten Gruppe mehrfach beleidigt worden. Die Beschuldigten flüchteten bereits vor dem Eintreffen der Polizei. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei