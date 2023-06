Veröffentlicht am 11. Juni 2023 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Verkehrsunfallflucht in Niederfischbach

Eine Frau parkte ihr Fahrzeug am Samstagvormittag, 10. Juni 2023 im Zeitraum zwischen 09:30 und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Straße „An der Stürze“ in Niederfischbach. Vermutlich, während eines Ein- bzw. Ausparkvorganges touchierte ein unbekanntes Fahrzeug das Fahrzeug der Frau, wodurch ein etwa 30 Zentimeter langer Kratzer verursacht wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von zirka 1.000 Euro. Quelle: Polizei